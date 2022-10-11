Росіяни знову завдали ракетного удару по Запоріжжю [ Редагувати ]
Російська війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
Очільник області закликав людей перебувати в укриттях.
Нагадаємо, росія регулярно обстрілює Запоріжжя. У ніч на 9 жовтня у місті через обстріл обвалився під'їзд одного з будинків.
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Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро отримали пораненні. На місці руйнування зараз працююють рятувальники та комунальні служби. Сергій Вендін докладніше далі.
Нічного ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого обвалилась багатоповерхівка, завдали бомбардувальники Ту-22М3, винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ
Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура
Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та його околицях. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Співробітники ДСНС допомогли вибратися зі зруйнованого житла понад двом десяткам мешканців. Наразі відомо про 13 людей, які звернулися по допомогу медиків. Рашисти мало не вбили двох 4-річних хлопчиків.