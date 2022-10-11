В Україні половина поїздів відстають від графіку [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" продовжує рух країною, попри чергову ранкову повітряну тривогу майже по всій території. Про це повідомляє на пресслужба УЗ.
Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на 30 хвилин і більше.
Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Крім того, київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, щоб забезпечити можливість пересуватись містом для тих, кому це необхідно.
Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.
Слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку, повідомили в пресслужбі.
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