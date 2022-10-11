Європейський союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакету санкцій проти російської федерації за війну в Україні. Про це повідомляється у Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, робота над санкціями вже ведеться.