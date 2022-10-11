ЄС розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти росії [ Редагувати ]
Європейський союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакету санкцій проти російської федерації за війну в Україні. Про це повідомляється у Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
За його словами, робота над санкціями вже ведеться.
Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакету.
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