Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі знову прибув до Києва після зустрічі з президентом росії володимиром путіним. Про це він повідомив у Twitter.

За домовленістю з Президентом Зеленським після зустрічей у Санк-Петербурзі я повертаюся до Києва. Триває робота щодо створення захисної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Зустріч Гроссі з путіним відьулая у вівторок, 11 жовтня. Глава МАГАТЕ заявляв про необхідність створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС для уникнення ядерної аварії.

Вранці 12 жовтня "Енергоатом" повідомив, що ЗАЕС залишилася без зовнішнього живлення через ракетний удар по підстанції "Дніпровська" на Дніпропетровщині. Наразі Запорізька АЕС вже знову підключена до енергомережі України.

5 жовтня стало відомо, що в росії створили компанію для управління ЗАЕС та передачі станції росії. Путін закріпив це своїм "указом".