Португальський форвард Кріштіану Роналду, який виступає за англійський "Манчестер Юнайтед", може перейти в італійський "Наполі" на правах оренди.

Видання Fantacalcio повідомляє, що може відбутися обмін Роналду на футболіста "Наполі" Віктора Осімхена. "Наполі" розраховує отримати за Осімхена 100 млн євро, "Манчестер Юнайтед" розглядає такий варіант. Рішення може бути ухвалене 29 серпня, зазначає видання.

Про бажання Роналду залишити англійський клуб стало відомо у липні. Transfermarkt оцінював вартість гравця у 30 млн євро.

Роналду є п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча". Він перейшов до "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса" у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що "Інтер" і "Мілан" відмовились від покупки Роналду.