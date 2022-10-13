Росія сьогодні вранці знову дронами-камікадзе атакувала Київщину! Іранський "мопед" потрапив в об'єкт критичної інфраструктури. Та попри численні обстріли останніх днів - у Києві та області вже активно відновлюють пошкоджені будівлі. На ліквідацію наслідків руйнувань на Київщині із резервного фонду держава планує витратити близько мільйона гривень. Як триває відбудова у селищі Макарів - наші кореспонденти бачили.

Селище Макарів - це сорок кілометрів від Києва. Від ворожих ракетних та артилерійських обстрілів російського війська потерпало весь березень. Снаряди летіли на дитячі садочки, школи, лікарні... Майже дві тисячі приватних і багатоквартирних будинків зазнали руйнувань!

Валентина, жителька Макарова:

Я була тут, в мене будинок рядом на вулиці. В мене зовсім знищено, розгромлено, немає нічого. Так що в нас там навіть саду немає.

Ось ця житлова будівля буквально посічена осколками від боєприпасів. Через потужний вибух тут повилітали вікна, згорів дах!

Уже кілька тижнів тут триває ремонт - будівельники перекривають дах будинку металопрофілем. Утеплюють горище. Замінюють пошкоджені крокви.

Артур ділиться - якби не дощі, будинок уже давно відремонтували б.

Артур, будівельник:

Ровняю об рєшотку під профіль і думав на вечір вже трішки профілю закрити. Думаю до суботи уже закрити. Ну і останеться може димоходи обійти планками.

Як проходить відновлення пошкоджених будинків у Макрові - перевірив міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

Вадим Токар, Макарівський селищний голова:

Він був початково не придатний. Дах був розбитий. Першочергово накриваємо дах, а наступний етам тут будуть вікна. Тут їх не так багато.

Міністр переконує - за два тижні будинок уже буде з новим дахом і вікнами. А отже - холоди власники квартир зустрінуть у затишних і теплих оселях.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Мають встигнути, іншого сценарію не існує. Зараз є досить стабільна умовно тепла погода. Є ще два тижні. За цей період маємо завершити роботи по вікнах, по дахах, по підїздах, по інших речах. Немає іншого виходу.

Ремонту потребують іще сотні будинків на Київщині. Деякі - взагалі потрібно зводити заново. Але без даху над головою держава людей не залишить.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Ті люди, які постраждали більш усього і мова йде про власникі приватних будинків, які були знищені, чи суттєво пошкодженні багатоквартирні будинки. Їм надана можливість щодо розміщення в модульному містечку. Воно вже працює не перший тиждень, люди там розміщені, також готуються до зими, вони проведуть цю зиму там. За цей період місцева влада разом з державною буде працювати над питанням відновлення постійного житла цих людей.

Загалом в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення зруйновано понад сімдесят тисяч житлових будинків. І щодня ця цифра лише зростає, оскільки російські обстріли тривають досі. Наразі за державні кошти розпочато відновлення вже понад одинадцяти тисяч об'єктів.