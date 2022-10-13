Північна Корея запустила ще одну ракету у бік Японського моря [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У ніч з 13 на 14 вересня за місцевим часом Північна Корея здійснила запуск невідомої балістичної ракети у бік Японського моря.
Про це повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, якого наводить Yonhap.
За даними південнокорейських військових, запуск ракети відбувся після того, як Північна Корея провела військові навчання. У них брали участь підрозділи, "яким доручено керувати тактичною ядерною зброєю".
Також наголошується, що військові навчання Північної Кореї було проведено у відповідь на спільні тренування солдатів США, Японії та Південної Кореї у Японському морі.
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