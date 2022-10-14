Міністра оборони Олексій Резніков заявив про те, що армія окупантів має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б'є по Україні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, росія намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.

За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові.

Резніков підкреслив, що поки не може прогнозувати, чи закупить рф таку кількість безпілотників в Ірану. Проте українці та ЗСУ мають бути готові до цього.