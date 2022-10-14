Скільки ще іранських дронів-камікадзе є в окупантів: Резніков назвав цифру [ Редагувати ]
Міністра оборони Олексій Резніков заявив про те, що армія окупантів має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б'є по Україні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, росія намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.
За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові.
Резніков підкреслив, що поки не може прогнозувати, чи закупить рф таку кількість безпілотників в Ірану. Проте українці та ЗСУ мають бути готові до цього.
Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії.
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