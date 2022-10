Завдати максимальної шкоди противникові і при цьому вижити. Цього українських вояків зараз навчають у Великій Британії. Там триває підготовка людей без військового досвіду, які захотіли приєднатися до лав ЗСУ.

Як все відбувається на полігоні? І як оцінюють старання українців британські інструктори -- розповість наша спеціальна кореспондентка у Лондоні - Світлана Чернецька.

Жоден із цієї групи не має військового досвіду. У минулому житті вони були програмістами, юристами, інженерами. Дехто - лише тут вперше взяв до рук рушницю. Це новий етап допомоги Великої Британії Україні. В перші місяці війни на місцевих базах готували інструкторів, які зможуть повернутися і поділитися своїми знаннями. Тепер взялися тренувати ефективних солдатів для передової.

Позивний "Панда", доброволець ЗСУ:

Я був цивільною особою до початку повномасштабного вторгнення, жив своїм життям, і потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене стало важко це робити і я тоді вже приєднався до збройних сил України.

Спеціально для цієї тренувальної програми британці терміново закупили автомати Калашникова. Бо ж саме з цією зброєю українцям доведеться воювати на фронті. А надане британцями екіпірування вони навіть зможуть забрати з собою додому. І не лише ці форми, бронежилети та шоломи, але й спальні мішки, аптечки, тактичні рюкзаки та інструменти для виживання в польових умовах.

Це шанс побачити, якою точною є їхня стрільба і як вони вражають нові мішені, коли ті з'являються.

Умови - максимально наближені до реальних. Поруч вибухають боєприпаси, залучена військова техніка. І несподівано під час спецоперації біля кущів неподалік виявляють важко пораненого цивільного. Його роль виконує актор.

З тої сторони приподнімай, надо шось там витащіть. Оборону занімай.

Поруч постійно перекладачі, бо хоча чимало українців розуміють англійську, військовий сленг знайомий далеко не всім.

Інструктор каже англійською: make sure that the bandage is on properly, перекладач перекладає: перевірте, що бандаж накладений правильно.

За п'ять тижнів вони мають пройти базовий курс бійця. Тобто програма максимально насичена. З акцентом на базову підготовку піхоти: стрільба, злагоджений рух та комунікація.

Кемплі Б'юкен-Сміт, підполковник, командир стрілецького бронепіхотного батальйону британських збройних сил:

Ми повинні навчити їх двом найважливішим навичкам, це як виживати на полі бою та як бути якомога смертоноснішим у ближньому бою. Для цього ми проводимо для них комплексний тренінг. Програма зосереджена на низці різних тем, але ключовими з них є стрільба та поводження зі зброєю, війна у місті, окопна війна, перша допомога на полі бою та важливість закону в збройних конфліктах.

І якщо ще кілька місяців тому особливу увагу приділяли захисним операціям. То тепер, після відчутних успіхів українців на фронті, чимала частина навчань - це наступ. Особливо в умовах населених пунктів. Де солдатів вчать захищати цивільних, уникати втрат і не заподіювати шкоди будівлям.

Позивний "Панда", доброволець ЗСУ:

Те, чого навчили нас британські інструктори та українські інструктори, цієї тактичної, медичної, психологічної підготовки, а також міжнародного права щодо війни, я готовий до того, що я піду на поле бою і дійсно там покажу, чого я тут навчився.

Позивний "Нептун", офіцер ЗСУ:

Взагалі навчання, вони безпосередньо потрібні всім, особенно в такий нелегкий час, який нас зараз спідкав.

Перервою в цих інтенсивних тренуваннях є урок із військової техніки. Солдатам розповідають про бойові машини, які росіяни використовуватимуть проти них, зокрема плаваючий бронетранспортер МТЛБ та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". А також навчають роботи з іноземною технікою, яку постачають українцям західні партнери, як от ракетний комплекс "Джавелін".

Залишається 30 сек, щоби ви дуже швидко зметикували, що ви робите.

Британські інструктори не можуть натішитися запалу та витривалості наших майбутніх захисників.

Сурен Болл, прапорщик, британський тренер:

У нас взагалі не було ніяких проблем з цими новобранцями. Вони всі готові вчитися, і я бачу прогрес, якого вони досягли від першого дня до п'ятого тижня, це просто неймовірно. І вони працюють як єдине ціле, піклуються один про одного, готові вчитися і засвоювати те, чого їх навчають.

Перша група добровольців з України прибула на початку липня. І додому на передову вже повернулися майже 6 тисяч солдатів. Загалом Лондон обіцяє підготувати щонайменше 10 тисяч, це на додачу до тисяч інструкторів та молодших офіцерів, яких тренують паралельно. А далі програму будуть підлаштовувати під потреби української армії.

З підготовкою особового складу Британія допомагає Україні ще з 2015 року. До початку повномасштабної війни британські інструктори встигли підготувати понад 22 тисячі солдатів. А після - вирішили перенести тренування на англійську землю. Зараз в цій програмі задіяні чотири військові бази та понад тисячі вояків королівської армії, повітряних та морських сил. А також іноземні інструктори ще з восьми країн світу, зокрема Канади, Фінляндії, Нової Зеландії та Латвії.