Більше зброї для Києва і більший Європейський Союз за рахунок розширення на схід. Цими вихідними канцлер Олаф Шольц та міністри його уряду зробили низку важливих політичних заяв, які стосувалися України. Тетяна Логунова розкаже детальніше.

27, 30 або навіть 36. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує розширення Євросоюзу. Про це політик заявив під час свого програмного виступу на конгресі європейських соціалістів, що відбувся у Берліні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Європейський Союз має бути готовий до розширення. Він зможе прийняти нових членів, якщо збереже динаміку європейського поглиблення, і тим самим створить основу для значно більшого союзу.

Розширятися Шольц пропонує на схід. Бо це посилить Європейський союз і додасть йому впливовості. Серед кандидатів на прийняття - Україна, Молдова, країни Західних Балкан. За умови виконання критеріїв, необхідних для вступу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Я підтримую розширення Європейського Союзу. Його розширення на схід стане перевагою для всіх нас. Звісно, країни-кандидати повинні відповідати критеріям вступу. Ми підтримаємо їх на цьому шляху.

Потенційне розширення - не єдина зміна, яку Шольц пропонує об'єднаній Європі. Німецький канцлер хоче серйозно реформувати Європейський Союз. Йдеться про процес ухвалення рішень. Шольц пропонує замінити правило одностайного консенсусу на принцип "більшості". Щоб уникнути ситуацій, коли одна держава блокує важливі рішення, які підтримують усі інші члени Євросоюзу.

Необхідність спростити процес ухвалення рішень - європейці зрозуміли після нападу росії на Україну. Під час обговорення енергетичних санкцій проти москви скористатися своїм правом вето погрожувала Угорщина. Щоб у такий спосіб отримати звільнення від нафтового ембарго. Офіційний Будапешт, до речі, вже заявив - він категорично проти зміни процедури голосування.

Політичні заяви на цих вихідних робив не тільки канцлер Шольц, але і його партнери по коаліції – "зелені". Ця політсила проводила великий партійний з'їзд у Бонні. Спікери на чолі з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок закликали дати більше зброї Україні.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини:

Ми підтримуємо Україну гуманітарно, фінансово, а також військово, зброєю, необхідною їй для захисту. І робимо це не попри те, що ми є партією, яка виступає за мир і права людини. Ми підтримуємо Україну саме тому, що ми є такою партією.

Рікарда Ланг, співголова партії "Зелені":

Я переконана, що ми повинні постачати більше зброї, ми повинні бути швидшими. Час вагань закінчився.

Щоправда, давати Києву броню німецький уряд не поспішає. Офіційний Берлін і досі не погодився передати українській армії танки Leopard 2 та бойові машини піхоти Marder. В інтервʼю німецьким журналістам фрау Бербок пояснила: нині значно важливіше посилити протиповітряну оборону країни. А для цього потрібні не танки, а комплекси ППО. Одну надсучасну систему IRIS-T німці вже передали Україні. Ще три - надійдуть найближчим часом.