Український та російський омбудсмени домовились про роботу щодо обміну полоненими (відео) [ Редагувати ]
Уповноважені з прав людини України та рф Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова провели першу зустріч з початку повномасштабної війни. Омбудсмени обговорили умови для полонених, а також захист прав цивільних осіб.
За повідомленням Тетяни Москалькової, з обох боків "досягнуто порозуміння".
Впервые встретились с Уполномоченным по правам человека Украины Лубинцом Дмитрием Валерьевичем. Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.
Москалькова також заявила, що "хоч би як складалася ситуація", омбудсмени мають бути "поза політикою" і працювати на благо громадян своїх країн.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що омбудсмени також обговорили необхідність відвідування сумнозвісної колонії для військовополонених в Оленівці на Донеччині.
Нагадаємо, 17 жовтня відбувся черговий обмін полоненими з рф. Україна повернула з полону 108 своїх громадян - усі жінки. росії віддали 110 осіб, серед яких 72 моряки.
по темі
Сьогодні, 13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими
Сьогодні, 11 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими
Ярина Геращенко дочекалася на повернення з полону свого коханого. Її Ігор боронив "Азовсталь". І з дня на день військовий має повернутися до Запоріжжя. Там на нього чекає вся його родина. Про це наступний сюжет.
На повернення своїх синів та чоловіків чекають ще тисячі сімей. Серед них - і родина захисника Маріуполя з 209-гоокремого протитанкового дивізіону.
У четвер, 29 вересня, відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних