Уповноважені з прав людини України та рф Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова провели першу зустріч з початку повномасштабної війни. Омбудсмени обговорили умови для полонених, а також захист прав цивільних осіб.

За повідомленням Тетяни Москалькової, з обох боків "досягнуто порозуміння".

Впервые встретились с Уполномоченным по правам человека Украины Лубинцом Дмитрием Валерьевичем. Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.

Москалькова також заявила, що "хоч би як складалася ситуація", омбудсмени мають бути "поза політикою" і працювати на благо громадян своїх країн.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що омбудсмени також обговорили необхідність відвідування сумнозвісної колонії для військовополонених в Оленівці на Донеччині.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся черговий обмін полоненими з рф. Україна повернула з полону 108 своїх громадян - усі жінки. росії віддали 110 осіб, серед яких 72 моряки.