Україна підтвердила обмін полоненими з росією [ Редагувати ]
У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією.
Про це повідомляється в Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.
"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін, - зізнався він. - Це був нервовий обмін".
За словами Єрмака, у полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. А саме:
37 евакуйованих з "Азовсталі";
11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів;
35 захисниць із ЗСУ;
32 - МВС;
12 - ТРо;
8 - НГУ (включно з 2 із "Азову");
5 - Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТ);
4 ДПСУ;
12 цивільних.
Він додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.
"Люди "сиділи" з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - розповів Єрмак.
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