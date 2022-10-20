Холоди вже зовсім близько і ми робимо все аби наші тварини були зігріті, доглянуті та нагодовані: створюємо запаси кормів, утеплюємо будівлі, закуповуємо електрогенератори, інфрачервоні обігрівачі, дров’яні пічки тощо. Таку заяву зробили у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Цьогоріч у Київзоо зимуватимуть не лише постійні мешканці, а й понад 200 врятованих тварин з найбільш постраждалих регіонів нашої країни. І кожен чотирилапий, пернатий чи лускатий - навіть якнайменший - отримує всю нашу опіку, тепло і любов.

Та забезпечити повноцінну турботу було б неможливо без вашої участі. Адже саме Ваші донати та придбання квитків дозволяють покривати наші найбільші витрати – на корма, ветеринарне обладнання і медичні препарати, електроенергію, газ, водопостачання, підтримку інфраструктури зоопарку та інше.