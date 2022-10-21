Збройні сили України протягом найближчих шести тижнів матимуть змогу звільнити Херсон від російських окупантів, які під виглядом евакуації почали депортувати мирне населення.

Про це пише The New York Times.

За словами офіційних осіб США, війна, ймовірно, триватиме ще кілька місяців. На умовах анонімності вони сказали, що Україна найближчими тижнями має продовжувати використовувати свою перевагу.

На думку чиновників, через наступ українських сил росіяни можуть залишити Херсон та відступити за Дніпро. За наявною інформацією, військове командування рф вже дало рекомендації щодо відступу, але президент росії володимир путін не дає своєї згоди на цей крок.

Є перспектива просування ЗСУ й у Луганській області. Там, можливо, вдасться оточити та прорвати російські оборонні рубежі, а також взяти під контроль трасу, якою рф здійснює військові постачання.

Крім того, через поганий зв'язок між підрозділами росіянам доводиться висувати старших офіцерів ближче до лінії фронту. Додає проблем і те, що мобілізовані яких зараз кидають на поле бою, недостатньо навчені та погано екіпіровані.

При цьому чиновники і військові аналітики США наголосили, що хоча росія і втратила темпи, війну вона ще не програла. російська армія все ще може проводити широкомасштабні артилерійські операції та поповнювати сили за рахунок примусової мобілізації.