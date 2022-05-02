На "Пермському пороховому заводі" 1 травня сталася сильна пожежа, внаслідок якої загинуло дві робітниці. Про це повідомляє крайова трудова інспекція.

Площа пожежі становила 550 кв. м. Осередок займання знаходився на виробничій ділянці №12 виробництва "Пластмаси".

За даними джерел "Коммерсанта", три співробітниці підприємства працювали над підготовкою до відправлення вже запакованих спецвиробів. Під час пожежі одна з робітниць загинула на місці, друга померла по дорозі до лікарні. Третя з опіками 99% поверхні тіла перебуває у реанімації.

За даними джерел, постраждалі працювали над експортним контрактом. Одна із постраждалих працювала на заводі з 1984 року. Що стало причиною займання, невідомо, причини надзвичайної події вивчають слідчі.

"Пермський пороховий завод" - одне з основних підприємств оборонно-промислового комплексу Прикам'я. Випускає заряди до реактивних систем залпового вогню та комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, а також сферичні порохи для стрілецької зброї.

Нагадаємо, що напередодні у Курській області рф впав залізничний міст.