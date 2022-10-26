Кілька тисяч залишків реактивних снарядів, якими обстрілювали Харків, нині правоохоронці зберігають на спецмайданчику. Слідчі вивчають ці рештки, записують серійні номери, за якими можна буде встановити походження. А згодом - використати в міжнародних судах як речові докази. Про це - наш матеріал із Харкова.

Місце зберігання уламків ракет та снарядів, якими обстрілювали Харків, показали правоохоронці. На тимчасовому майданчику нині зберігається майже п'ять тисяч снарядів. А точніше того, що від них лишилося. Сюди звезли шматки від Градів, Ураганів, Смерчів та Торнадо-С. А також залишки касетних боєприпасів, якими накривали місто у перші місяці війни. До слова касетні боєприпаси - мають малу точність та завдають велике ураження, і тому заборонені міжнародними конвенціями.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Артилеристи, вони працювали з території Харківської обл, з території рф, на деокупованих територіях міститься певна доказова база - це інформація з ящиків, у яких зберігалися ці снаряди, також є інші докази, є снаряди, які містять повне маркування, також є певна документація, яку вони залишали на своїх позиціях, коли покидали цю територію.

Всі ці залишки правоохоронці зберігають як речові докази злочинів росіян.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

На них міститься певна доказова база, це саме маркування, інші моменти, які дають нам можливість відносити ці типи озброєння, саме їх належність до рф. У нас є певна інформація щодо конкретних підрозділів, військових частин, які здійснювали обстріли м. Харкова та Харківської області.

За зібраними даними правоохоронці вже оголосили підозри військовим росії та представникам приватних військових компаній, яких було взято в полон. Вивчати ці уламки згодом будуть і міжнародні криміналісти.