В Україні оновили графік руху поїздів [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
В Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
Також скоро готуються до запуску потяги:
- №111/112 Ізюм - Київ;
- № 131/132 Запоріжжя - Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;
- №191/192 Краматорськ - Одеса, який прямуватиме через Дніпро.
Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- №3/4 Запоріжжя - Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- №5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 5/16 Харків - Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 7/18 Харків - Львів подовжено до Ужгорода;
- №21 Харків - Львів подовжено до Трускавця;
- №41/42 Дніпро - Львів подовжено до Трускавця;
- №149/150 Кременчук - Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- №45/46 Харків - Ужгород повертається до курсування через Суми;
- № 7/8 Київ - Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
- №49/50 Київ - Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
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