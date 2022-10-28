Відома російська пропагандистка, керівниця підрозділу медіагрупи "Россия сегодня" в окупованому Сімферополі, Світлана Бабаєва загинула на одному із навчально-тренувальних полігонів у Криму.

Як повідомила пресслужба медіахолдингу, її вбила "шальная пуля" під час заняття військово-спортивною стріляниною.

За попередніми даними, пропагандистка опинилась на лінії вогню внаслідок порушення заходів безпеки з боку учасників тренування зі стрільби.

Світлана Бабаєва очолила сімферопольський підрозділ "Россия сегодня" у 2019 році. З 2008 до 2012 року була шеф-редактором корпункту "РИА Новости"" у США, з 2013 по 2016 рік - головним редактором "Газети.Ру".

Нагадаємо, кілька днів тому на Донбасі поранили російського пропагандиста Семена Пегова.