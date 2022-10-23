Російський пропагандист Семен Пегов, який заснував Telegram-канал WarGonzo, отримав поранення неподалік Донецька. Про це повідомляється в його каналі.

Пегов отримав поранення в ногу, його госпіталізували до Республіканського травматологічного центру Донецька.

Пропагандист Борис Рожин повідомив, що Пегов, ймовірно, наступив на міну "Пелюсток". Telegram-канал Baza без посилання на джерело пише, що у воєнкора "відкритий перелом двох пальців правої ноги та рвані рани підошовної частини стопи".

37-річний Пегов працював у районі селища Майорськ, яке з середини вересня перебуває під контролем сил Донецької народної республіки. У Майорську пропагандист знімав, як голова ДНР Денис Пушилін вручає екіпірування та озброєння бійцям з'єднань республіки.

ПМФ-1 "Пелюсток" - протипіхотна міна натискної дії. Корпус міни забарвлений захисним кольором. Її розмір - 12 на 6,5 сантиметрів. Тож міну складно помітити.

Нагадаємо, у серпні на Донеччині загинула російська пропагандистка Земфіра Сулейманова.