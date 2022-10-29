Станом на 29 жовтня у Харківській області виявлено 765 загиблих під час окупації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

З них лише 453 ідентифіковано.

Монастирський розповів, що правоохоронці вже ексгумували понад 760 тіл загиблих цивільних громадян у Харківській області. Проте візуально встановити особу загиблої людини не завжди вдається. Та й ідентифікувати швидко через спеціальне дослідження теж не завжди можливо - черга на ДНК-експертизу у середньому триває два місяці.

Це здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити.

При цьому очільник МВС зазначив, що наразі Верховна Рада вже ухвалила спеціальний закон щодо ДНК-експертизи, який має спростити процедуру ідентифікації тіл загиблих.

Крім того, Монастирський розповів, що на нещодавно визволених територіях України замінування вдвічі щільніше, ніж на деокупованій частині Київської або Чернігівської області.