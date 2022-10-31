Екс-чемпіона світу з шахів Карпова побили до коми на виході з держдуми рф - ЗМІ [ Редагувати ]
Невідомий напав на екс-чемпіона світу з шахів і депутата держдуми рф Анатолія Карпова. Про це повідомляє громадський діяч і лідер групи "Пилиігрим" Андрій Ковальов.
За його словами, на шахіста-політика напали біля будівлі держдуми. Карпова ввели у штучну кому. Помічниця Карпова відмовилася підтвердити чи спростувати ці дані.
За даними Telegram-каналу "112", гросмейстер був знайдений непритомним у Держдуми цієї суботи. Нині він перебуває у реанімації. Лікарі діагностували у Карпова закриту черепно-мозкову травму, перелом лівої стегнової кістки, а також сильне алкогольне сп'яніння.
ДержЗМІ стверджують, що повний тезка Карпова потрапив до лікарні в ніч проти 29 жовтня з переломом стегна та закритою черепно-мозковою травмою.
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