На Одеській митниці у контейнері знайшли вертоліт Мі-2 (фото) [ Редагувати ]
На Одеській митниці в одному з контейнерів знайшли гелікоптер Мі-2, який знаходився там з 2007 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За результатом проведених слідчих дій встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці перебуває 138 контейнерів з різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 180 днів та згідно з чинним законодавством повинні були взяті митницею на баланс для подальшого звернення вказаного майна у дохід держави. Проте жодних заходів з цього питання митницею не вживалося.
Під час обшуків на території контейнерних терміналів виявлено консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття тощо.
А в одному вантажному контейнері митники знайшли гвинтокрил Мі-2, що перебував там з 2007 року.
Після проведення відповідних слідчих дій гвинтокрил передадуть Силам оборони України.
Мі-2 - радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. У 2014 році на його основі Україна розробила модернізований гелікоптер.
Після початку повномасштабного збройного вторгнення рашистів у лютому 2022 році Латвія передала Україні два вертольоти Мі-2.
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