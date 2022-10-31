У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У понеділок, 31 жовтня, у Броварах (Київська область) можливе відключення електропостачання на невизначений термін.
Про це повідомляє Броварський міський голова Ігор Сапожко.
"За інформацією ДТЕК орієнтовно з 22.00 - 22.30 можливе відключення електропостачання у місті на невизначений термін", - йдеться у заяві.
Сапожко закликав мешканців підготуватись до можливої тривалої відсутності електрики та наголосив на необхідності зарядити всі гаджети.
"Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми", - додав міський голова.
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