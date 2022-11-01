У ніч проти вівторка, 1 листопада, росія атакувала Полтаву дронами-камікадзе - кілька літальних апаратів вдалось збити, проте є і влучання у цивільні об'єкти.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Так, перші вибухи було чути близько другої години ночі.

"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - написав Лунін.

Ще через годину він повідомив, що над областю зафіксовані дрони-камікадзе.

"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 4:37 стало відомо, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

"На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - повідомив голова Полтавської ОВА.