Полтаву атакували дрони-камікадзе: всі подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У ніч проти вівторка, 1 листопада, росія атакувала Полтаву дронами-камікадзе - кілька літальних апаратів вдалось збити, проте є і влучання у цивільні об'єкти.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Так, перші вибухи було чути близько другої години ночі.
"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - написав Лунін.
Ще через годину він повідомив, що над областю зафіксовані дрони-камікадзе.
"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 4:37 стало відомо, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.
"На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - повідомив голова Полтавської ОВА.
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