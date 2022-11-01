Звільнити кожного четвертого держслужбовця закликав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З несподіваною та кардинальною пропозицією він виступив у своєму Telegram-каналі.

Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й до побачення, протягом тижня не знайшов рішення - до побачення.

Нагадаємо, засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск після купівлі Twitter звільнив усіх топ-менеджерів - гендиректора, фінансового директора та головного юриста.

Також він наказав складати списки співробітників, яких потрібно скоротити в першу чергу. Скільки саме працівників планується скоротити поки невідомо, однак Маск раніше заявляв інвесторам, що планує звільнити 75% штату Twitter.