"Кожен 4-й до побачення": глава Мінцифри Федоров закликав звільняти держслужбовців [ Редагувати ]
Звільнити кожного четвертого держслужбовця закликав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З несподіваною та кардинальною пропозицією він виступив у своєму Telegram-каналі.
Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й до побачення, протягом тижня не знайшов рішення - до побачення.
Нагадаємо, засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск після купівлі Twitter звільнив усіх топ-менеджерів - гендиректора, фінансового директора та головного юриста.
Також він наказав складати списки співробітників, яких потрібно скоротити в першу чергу. Скільки саме працівників планується скоротити поки невідомо, однак Маск раніше заявляв інвесторам, що планує звільнити 75% штату Twitter.
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