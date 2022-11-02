А ще західні країни готуються приймати наших біженців, які будуть змушені шукати прихистку від холодної зими. Одна з країн, яка готова активно підтримувати українців - це... Ісландія. Там усі - включно з президентом - засіли за плетіння шкарпеток! Про зворушливу, дієву і зігріваючу допомогу - Олена Абрамович.

Хтось вправно, а хтось досі дещо невміло - ось уже місяць вони працюють спицями. Ісландці вʼяжуть вовняні шкарпетки для українських солдатів. У будинках для літніх людей, у молодіжних волонтерських колах чи просто вдома перед телевізором - ця маленька країна з населенням у 300 тисяч вирішила зробити і свій внесок у перемогу України.

Салка Сол Ейфельд, співачка та акторка, організаторка акції:

Цей проект почався із людей, які люблять вʼязати. А потім все більше і більше охочих доєднувалися. Нас показали по телебаченню і тепер цим займаються у всіх куточках країни

Марна Петерсен і Сігурдур Нільс Йоганнсон - учасники акції:

Я люблю вʼязати - і в мене було було багато вовни. - Я теж вмію - починаю верх шкарпетки, а вона тоді довʼязує пʼятку. Я вʼяжу стопу, а вона носок. Ми вже 20 пар звʼязали.

Узявся за спиці і президент країни, щоб підтримати проект. Своєї армії Ісландія не має, тож надіслати зброю теж не може. Але до НАТО входить, українську позицію відстоює, фінансові внески теж робить. А плетіння шкарпеток, як сказав президент в ексклюзивному зверненні, записаному для нас - це символ єднання ісландців заради України.

Гвюдні Йоуганнессон, президент Ісландії:

Воно демонструє тепло наших сердець щодо українців. Але тут є і практичне значення - ісландці - старі і молоді, по усій країні, зараз вʼяжуть шкарпетки. Шкарпетки, у яких солдати та інші українці зможуть зігрітися під час майбутньої холодної і темної війни.

Приєдналась Ісландія і до європейської ініціативи з надання прихистку українцям. Хоч і не входить до Євросоюзу, так само надала і право на роботу, і медичну допомогу, і фінанси на прожиття українцям. З лютого їх прибуло до країни понад тисячу.

Готуються зігрівати українців взимку і на європейському континенті. Єврокомісія днями виділила додаткові 100 млн євро семи державам-членам, які приймають велику кількість біженців з України. Польщі, Словаччині, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литві.

Офіційний сайт Європейської комісії:

"Держави-члени можуть використовувати ці кошти, щоб і далі надавати негайну допомогу біженцям, таку як їжа, транспорт і тимчасове житло. Ці кошти також можуть підтримати їхню здатність інтегрувати біженців, у тому числі вразливих верств та неповнолітніх без супроводу.

Готують і приймати тих, хто вже був у ЄС, але вирішив повернутися до України. Ще 10 жовтня, коли рашисти вперше цілеспрямовано стали цілити в енергетичну інфраструктуру України, в Єврокомісії оголосили:

Ілва Йогансон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ:

Якщо ви вирішили повернутися до України, але ситуація змінилась і вам потрібно знову покинути країну, ЄС завжди готовий вас прийняти і продовжувати надавати прихисток.

Днями про це також нагадав і чеський уряд, який головує в ЄС. У Брюсселі вирішили продовжити статус тимчасового захисту для українців ще на рік - до березня 2024-го року.

Ілва Йогансон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ:

Багато біженців в умовах, коли бомби знову усюди падають, бояться знімати себе з реєстрації. Бо їм можливо знову доведеться втікати. І ми це повністю розуміємо. Саме тому ми і вирішили, що не потрібно проходити процедуру зняття з реєстрації. Але місцеву владу про намір повернутися додому все ж треба попередити.

Насамперед потрібно попередити про відʼїзд органи, які надають допомогу за кордоном. Проживання в Україні вони уже не покриватимуть, та в разі повернення до ЄС, українці знову можуть звернутися за соціальною допомогою.

Водночас ЄС збільшив гуманітарну підтримку самій Україні. Про це два тижні тому повідомив Єврокомісар Янез Ленарчич, коли відвідував Київ.

Янез Ленарчіч, єврокомісар з питань управління кризами:

Ми збільшимо гуманітарну допомогу для українців в Україні та Молдові на 175 мільйонів євро - головним чином для підготовки до зими.

Зокрема, силами ЄС у Рівненській, Харківській областях та Бучі вже зараз розгортають тимчасові прихистки, де зможуть перезимувати ті, хто цього потребує найбільше.

Олена Абрамович, кореспондентка: