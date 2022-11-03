Примусова евакуація. Окупанти змушують жителів Херсонщини залишати домівки і відправляють їх до анексованого Криму та росії. Крадуть і вивозять росіяни й архівні документи з адмінустанов Херсона. І свою так звану адміністрацію вони перевезли до тимчасово окупованого Скадовська. Про ситуацію на Херсонщині більше розкажуть наші журналісти.

Серія потужних вибухів пролунала напередодні вночі у Херсоні в районі Антонівського мосту. Місцеві мешканці повідомляють також про ранкову "бавовну" в Чорнобаївці. Офіційно ЗСУ підтвердили: у повітря також злетіло 3 ворожих склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах. Ситуація на Херсонщині складна, але контрольована.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв. Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо - без людських втрат.

Цей КА 52 вже давно відлітав своє. Уламки збитого українськими військовими ворожого гвинтокрила знайшли бійці на Херсонщині. Вертоліт "приземлили" воїни 60-ї бригади приблизно місяць тому. Поруч металобрухту бійці знайшли тіла окупантів.

Є один цікавий факт. Я сліди того, що сюди після падіння приїжджали. Тобто москалі приїхали подивились і навіть не спромоглися забрати тіла своїх побратимів. Ось вам приклад "своїх не кидаємо".

Російську окупаційну адміністрацію Херсона вороги перемістили до міста Скадовськ. А територію Новокаховської громади росіяни готують до оборони. Вони риють траншеї, а людей виселяють з домівок. Залякують обстрілами, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС.

Головний зрадник Херсонщини Сальдо заявив про утворення так званої територіальної оборони.

Володимир Сальдо, колаборант:

Это целая система, будем создавать и одевать, вооружать.

І справді - озброюють! Місцеві повідомляють, що видають так званим терооборонівцям гвинтівки Мосіна. У 21 сторіччі, як привіт із 19-го. Забезпечувати своїх вояків окупанти планують за рахунок цивільних мешканців Херсонщини. Саме тому, впевнений голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, рашисти виселяють людей, мінують будинки і залякують обстрілами.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Похоже они розселяют людей своих, чмобиков только в домах, в которых есть условия - вода, газ, свет. Похоже на то, что они собираются там надолго. Во- вторых, они предоставляют учловия своим мобилизированим лучшее, чем у них вдома, или они таких в принципе никогда в жизни не видели. В надежде на то, что когда будут наступать, они не сильно будут убегать і здаваться. То есть русские за счет населения Херсонской области создают условия своим мобилизированным.

Збройні сили України прийдуть і за ними! Як це сталося у визволених населених пунктах Херсонщини. До Новопетрівки український стяг повернувся 4 жовтня. Окупанти - або мертві, або втекли. А 135 місцевих, які залишились у рідному селі, виживають в складних умовах - без світла та води.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Ми також налагоджуюємо взаємодію, щоб було стала поставка продуктів харчування. Зараз ми домовились 20 тисяч буханок хліба наші партнери на тиждень будуть завозити. Дрова із розрахунку 1 кубічний метр на 1 домогосподарство на 1 місяць безкоштовно.

У Херсоні та інших окупованих містах і селах рашисти створюють умови, непридатні для життя. Закривають магазини, аптеки. Люди відчувають нестачу пального. А на полиці крамниць, які ще працюють, рашисти вже завозять іранські товари.