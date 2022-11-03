І португалець Рубен, і канадієць Браян обіцяють залишатися в Україні до її остаточної Перемоги над росією.

Боронити Україну від росії-терористки приїхало чимало іноземців. І вони тримають фронт не лише зі зброєю. А й і як волонтери у гуманітарних хабах. І їх не лякають сирени та вибухи. Вікторія Балицька поспілкувалася із канадійцем Браяном Вілсоном та португальцем Рубеном Мірендою, які працюють в одному із найбільших волонтерських центрів Львова.

Ми формуємо такі пакети із цибулею, яку зможуть використати для супів воїни або цивільні люди.

Кілька місяців тому шестидесятирічний канадієць Браян Вілсон жив звичним життям пенсіонера у Торонто. Але у липні чоловік вирушив до України , щоб допомагати протистояти рашистам.

Браян Вілсон, громадянин Канади:

Коли почалася війна, мене це дуже стурбувало. В мене є друг в Україні, я приїхав до нього і почав допомагати людям в Україні. Я знаю, що це не є велика допомога, але я роблю все, що можу.

Браян працює на складі "Центру волонтерства та захисту", який допомагає, і військовим, і цивільним українцям. Канадієць не цурається роботи - сортує гуманітарку, формує продуктові набори та возить вантажі.

А це колега Браяна із Португалії - Рубен Міренда. Напередодні він так завзято вантажив картоплю, що пошкодив коліно.

Я вивантажував картоплю з вантажівки і один мішок впав мені на коліно.

Тридцятиричний Рубен у Львові від початку великої війни. У Лісабоні займався графічним дизайном та підпрацьовував кухарем. До України поїхав, бо відчуває особисту відповідальність.

Рубен Міренда, громадянин Португалії:

Багато років Європа купувала в Росії газ, отримані за нього гроші Росія використала для того, щоб вбивати українців. Тому я тут.

Рубен приїхав в Україну, живе в гуртожитку волонтерського центру. Щоправда, планував не волонтерити, я знищувати рашистів на полі бою.

Рубен Міренда, громадянин Португалії:

На початку війни я звернувся до консульства, бо хотів вступити до української армії, щоб воювати. Але мені відмовили. Тому приїхав сюди за власні кошти і став волонтером.

Рубен та Браян поки не говорять українською. З іншими волонтерами спілкуються англійською, або за допомогою онлайн-перекладача.

По телефону на українську мову переводить: так, треба це привезти. Ми на одягу там работали. Мовний бар'єр відсутній. Все рішаємо.

Внесок іноземців у волонтерську справу у центрі цінують.

Олександр Мірошниченко, керівник відділу волонтерського центру:

Зворушує. Тому що люди могли залишатися дома, дивитися по телевізору новини і вважати, що це найкраще, що вони зробили. Але вони їдуть, вони намагаються вступити до лав ЗСУ і навіть допомогти людям.

Чесна та справедлива людина не може залишатися осторонь, коли держава-терорист загрожує всьому світові, пояснює Браян.

Браян Вілсон, громадянин Канади:

Росія - терористична країна і ця війна без причини, як на мене. І самі росіяни, схоже, не розуміють, що відбувається. Повністю підтримую Україну. Мені зовсім не подобається Росія.

І португалець Рубен, і канадієць Браян обіцяють залишатися в Україні до її остаточної Перемоги над росією.

Браян Вілсон, громадянин Канади: