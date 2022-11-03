На шахті в Карагандинській області Казахстану стався викид газу, внаслідок чого загинуло п'ять осіб, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє МНС Казахстану.

За інформацією відомства, 106 гірників було евакуйовано.

Створюється комісія з розслідування аварії, за результатами розслідування будуть встановлені причини та обставини пригоди.

За фактом НП порушено кримінальну справу "Порушення правил безпеки під час проведення гірничих або будівельних робіт".