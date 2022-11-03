Хакери зламали Центробанк рф - Федоров [ Редагувати ]
Хакери зламали Центробанк рф і отримали доступ до його мереж. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
IT армія отримала доступ до мереж центрального банку рф!
Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що церкулюють в мережах цб рф та вже аналізуються нашими фахівцями.
Глава Мінцифри виклав посилання на перші 27 тис. файлів зі зламаних мереж Центробанку рф.
Нагадаємо, після початку збройного вторгнення в Україну хакери з Anonymous оголосили війну росії.
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