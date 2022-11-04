Над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе [ Редагувати ]
В п'ятницю, 4 листопада, українські сили протиповітряної оборони збили над Львівськю областю іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області немає. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - написав Козацький.
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