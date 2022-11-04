Кабмін призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто їм став [ Редагувати ]
Кабмін призначив тимчасового виконувача обовʼязків міністра розвитку громад і територій України. Про це свідчить відповідне розпорядження уряду.
Ним став Василь Лозинський.
Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича.
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