На Донеччині повністю евакуювали мирних жителів Мар'їнки [ Редагувати ]
На Донеччині повністю евакуювали мирних жителів Мар'їнки, - звітують в Нацполіції. Наразі триває евакуація населення з Красногорівки. На роботу екіпажів "Білий янгол" - подивіться!
Господі… - Поєхалі, бабуль!
Робота в режимі "нон-стоп" під постійними ворожими обстрілами. І все для того, щоб врятувати якомога більше мирних людей від кровожерливого норову рашистів.
Чуєте, бабушка, за виноградом, єслі что заєдєм. - Ага! І яблучка там возьмете!
Це кадри з Красногорівки, що на Донеччині. Поліцейські з екіпажу "Білий янгол" евакуйовують не лише стареньких, які самі захотіли поїхати подалі від зони бойових дій. Допомоги потребують й тяжкохворі жителі.
Отак, повезли.
Правоохоронці доправляють до лікарень також жителів, які постраждали під час ворожих атак. Надають першу домедичну допомогу просто в дорозі.
Два рази в моєму домі й один раз отето послєдній раз в чужому домі. - Значит еще поживешь! - Значит, еще погуляємо, да?
У Красногорівці, яку російські війська обстрілюють цілодобово, ще залишається близько вісімсот жителів. Тут відсутні вода, світло, газопостачання. Тож поліцейським доводиться ще й вирішувати гуманітарні питання населення.
Все разбили, сынок! Дед был живой, я семь тысяч отдала, а сейчас дед умер, я одна осталась. И вот как теперь, глянь, как побили.
Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліцейські вкотре закликають людей не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я.
по темі
Загинула одна людина, шістьох ушпиталили, - повідомляють у військово-цивільній адміністрації області.
Бавовнятко завітало до Алчевська. Прилетіло до готелю, де з комфортом розташувалися московити. Гучно було у Луганську та поблизу. Остерігаючись контрнаступу, окупанти підривають мости.
Везуть на Хмельниччину. Там прихисток надали у двох селах громади. Як облаштувалися переселенці? І про що найбільше мріють люди? Розкаже Марічка Золота.
Таке завдання озвучили російські генерали своєму війську. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вже вп'яте командування армії терористів змінює дати.
З громад, які під обстрілами, їх доправляють до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях.