Поліцейські вкотре закликають людей не чекати з виїздом

На Донеччині повністю евакуювали мирних жителів Мар'їнки, - звітують в Нацполіції. Наразі триває евакуація населення з Красногорівки. На роботу екіпажів "Білий янгол" - подивіться!

Господі… - Поєхалі, бабуль!

Робота в режимі "нон-стоп" під постійними ворожими обстрілами. І все для того, щоб врятувати якомога більше мирних людей від кровожерливого норову рашистів.

Чуєте, бабушка, за виноградом, єслі что заєдєм. - Ага! І яблучка там возьмете!

Це кадри з Красногорівки, що на Донеччині. Поліцейські з екіпажу "Білий янгол" евакуйовують не лише стареньких, які самі захотіли поїхати подалі від зони бойових дій. Допомоги потребують й тяжкохворі жителі.

Отак, повезли.

Правоохоронці доправляють до лікарень також жителів, які постраждали під час ворожих атак. Надають першу домедичну допомогу просто в дорозі.

Два рази в моєму домі й один раз отето послєдній раз в чужому домі. - Значит еще поживешь! - Значит, еще погуляємо, да?

У Красногорівці, яку російські війська обстрілюють цілодобово, ще залишається близько вісімсот жителів. Тут відсутні вода, світло, газопостачання. Тож поліцейським доводиться ще й вирішувати гуманітарні питання населення.

Все разбили, сынок! Дед был живой, я семь тысяч отдала, а сейчас дед умер, я одна осталась. И вот как теперь, глянь, как побили.

Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліцейські вкотре закликають людей не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я.