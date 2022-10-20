Нацбанк дозволив безлімітний продаж валюти на депозити [ Редагувати ]
Національний банк дозволив банкам продавати валюту на депозити без обмежень, якщо клієнт згоден на повернення цих вкладів у гривні. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.
Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються.
Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.
За оцінками НБУ, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.
Банки, зі свого боку, для нівелювання власного валютного ризику зможуть купувати долари США в Національного банку на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.
Банки не матимуть можливості використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.
Зараз продаж валюти під депозит обмежується сумою 100 тис. грн на місяць для однієї людини.
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