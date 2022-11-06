Ситуація в Києві є контрольованою, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає. Втім, влада напрацьовує різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій.

Про це повідомляє директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, якого цитує КМДА.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - сказавТкачук.

За його словами, в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

У КМДА пояснюють, що в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання, варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним з елементів цивільного захисту.

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення", - зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що в кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури.

Також в КМДА додали, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.