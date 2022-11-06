Арестович зробив нову заяву щодо наступу з Білорусі [ Редагувати ]
Радник Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на тривожне попередження військового та блогера Валерія Маркуса про перспективу вторгнення з Білорусі на територію Рівненської та Волинської областей.
Маркус зокрема написав:
Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь.
На думку Арестовича, безпосередньої небезпеки наземного наступу з Білорусі наразі немає.
Беларусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово.
Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения.
Для того, щоб небезпека стала значною, вважає Арестович, кількість наземних військ ЗС рф у Білорусі має набути вагу в 20-25 тис. мінімум, зведених в ударне угруповання.
До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах. Пока все выглядит так, что основная задача беларусской группировки российских войск - это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления.
Водночас Білорусь і надалі надаватиме росії свою територію для ударів по території України ракетами та іранськими дронами. Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль також заспокоїв мешканців області.
Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку Білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає.
Нагадаємо, що на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), повторний наступ росіян з боку Білорусі малоймовірний. Просто тому, що у них недостатньо техніки в регіоні.
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