Окупанти депортують херсонців до Криму, а потім Красноярського краю рф. Людей змушують виїжджати, лякаючи черговими фейками про нібито масові обстріли з боку ЗСУ.

Про це повідомляють в Херсонській облраді. І нагадують жителям, що українська армія воює лише з окупантами, а не мирним населенням. І вчергове наголошують, що евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію можна через Василівку. Але пропускають росіяни там щодня не більше півсотні людей.

Про ситуацію в Херсонській області докладніше розкаже Світлана Прокопчук.

Школа у селі Золота Балка Бериславського району потрапила під обстріл майже о четвертій годині ранку. Після вогню ворожих Градів від навчального закладу залишилися руїни.

Щоб вам *** поотсихали, скотини ви такі, га.

А це майже знищений дитсадок на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення рашистів заклад відвідувало 60 дітей. А нині тут зруйновані покрівля та стіни, вибиті вікна, понівечені ліжка. Обстрілюючи цивільні об'єкти, росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. В обласному центрі окупанти, переодягнувшись у цивільний одяг, укріплюють позиції.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Окупанти продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни, знущаються з місцевого населення. У Каховці на Херсонщині проводять пошуки груп проукраїнських активістів та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки й під тортурами "вибивають" покази, вилучають мобільні телефони, морять голодом і холодом.

Минулої ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 90 вогневих завдань. А зранку в Бериславському районі збили ворожий штурмовик Су-25.

Какие тут мародьорства процветают. Какой катер з каким мотором.

Це відео підірвало мережу. Місцеві зафільмували, як росіяни тягнуть з Херсона навіть дитячий паровозик. У довоєнний час він був екскурсійним експонатом. Зрештою, обкрадають росіяни і дітей, і дорослих.

Є висока ймовірність провокаційних обстрілів окупованих житлових районів Херсонської області, повідомляють у Головному управлінні розвідки. У них рашисти планують звинуватити Україну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України:

Жителі, що користуються послугами мобільного зв'язку російських операторів, отримують повідомлення з попередженням про намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Так, розвідка стверджує, що є висока ймовірність здійснення провокаційних обстрілів окупантами з метою обвинувачення української сторони.

З окупованого Херсона виїхало майже 80% жителів, там мешкає лише близько 70 тисяч осіб.

Часть города находится без електричества и без связи. Вот едешь сфетофор один не работает, светофор следующий горит красним. По кварталам пропало и связь и електричество.

Тим часом на правобережжі Херсонщини, за інформацією Херсонського обласної ради, дислокується щонайменше 20 тисяч солдатів терористичної армії росії. Щоправда, як свідчать перехоплені розмови окупантів, успіхи сил оборони добряче їх лякають.

А как ты сынок? Говорят, уже вперед пошли? - Назад. - Назад идете? - Да. Но я вобще наверное в росию. Элла показывала танка моего. - А че мне сказали, в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там. - Не знаю. Это новости - не слушайте. - Значит обманули меня? - Да, обманули.

Подекуди відсутня електрика, натомість українські ЗМІ до Херсона повертаються. Пропагандистські телеканали, повідомили в ОК "Південь", припинили мовлення ще з тиждень тому.