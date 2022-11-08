Окупанти вивозять награбоване майно вантажівками через дамбу Каховської ГЕС - Генштаб [ Редагувати ]
У понеділок, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів росіян з викраденою побутовою технікою та будівельними матеріалами. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 листопада.
Ворог продовжує мародерувати та знищувати цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Таким чином, 7 листопада по дамбі Каховської ГЭС рухалися конвої вантажів з побутовою технікою та будівельними матеріалами.
Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного зв'язку українських операторів.
У районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та обладнання сонячної електростанції. Окупанти відібрали у Херсонського обласного музею Шовкуненка всі художні цінності, меблі та техніку.
У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області окупаційні війська змушують місцеве населення отримувати російські паспорти. При цьому окупанти забирають паспорти громадян України та погрожують переселенням.
Нагадаємо, напередодні у Херсоні припинили мовлення російські канали.
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