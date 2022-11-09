Короля Чарльза III з Каміллою закидали яйцями (відео) [ Редагувати ]
В англійському Йорку поліція затримала чоловіка, який кинув кілька курячих яєць у бік короля Великої Британії Чарльза III та його дружини королеви-консорт Камілли. Про це повідомляє Sky News.
Нападник став кидати яйця, коли королівське подружжя вітало мешканців Йорка на вулиці біля міської брами. У відповідь люди в натовпі почали свистіти та кричати "Боже, бережи короля" та "Ганьба вам".
Судячи з відеозапису, у бік короля та його дружини кинули не менше чотирьох яєць. Жодне не влучило в Чарльза чи Каміллу.
Тілоохоронців монарха на відео не помітно, так само як і поліції. Під час яєчної атаки нападник кричав, що "Британія збудована на крові рабів".
Нагадаємо, наприкінці жовтня екоактивісти напали на воскову фігуру Чарльза III у музеї мадам Тюссо.
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