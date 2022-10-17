Король Великої Британії Чарльз III зустрівся у Шотландії з українськими біженцями та волонтерами у Шотландії. Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

У місті Абердин мешкають сотні сімей з України, Афганістану та Сирії. Британський монарх відвідав один з волонтерських центрів, щоб поспілкуватися з вимушеними переселенцями.

Як пише місцеве видання Evening Express, Чарльз III поговорив з українкою Інною Скворцовою, яка переїхала до Шотландії за програмою переселення у квітні і зараз працює у міській раді та допомагає з розселенням біженців.

Шість місяців тому я не очікувала, що зустрінуся тут з королем, але тепер я пишаюся тим, що представляю свою країну. Я дуже вдячна Великобританії, яка мені допомогла. Я дуже щаслива займатися тим, займаюся зараз - допомагати людям, своїм співвітчизникам. Тут живе моя родина, і я щаслива почати своє життя тут з самого початку. Тут безпечно. Сподіваюся, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Після початку збройного вторгнення росії Шотландія зобов'язалася прийняти 3000 біженців з України, але їхня кількість уже перевищує 15 тисяч.