Король Чарльз III зустрівся з українськими біженцями (фото) [ Редагувати ]
Король Великої Британії Чарльз III зустрівся у Шотландії з українськими біженцями та волонтерами у Шотландії. Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.
У місті Абердин мешкають сотні сімей з України, Афганістану та Сирії. Британський монарх відвідав один з волонтерських центрів, щоб поспілкуватися з вимушеними переселенцями.
Як пише місцеве видання Evening Express, Чарльз III поговорив з українкою Інною Скворцовою, яка переїхала до Шотландії за програмою переселення у квітні і зараз працює у міській раді та допомагає з розселенням біженців.
Шість місяців тому я не очікувала, що зустрінуся тут з королем, але тепер я пишаюся тим, що представляю свою країну. Я дуже вдячна Великобританії, яка мені допомогла. Я дуже щаслива займатися тим, займаюся зараз - допомагати людям, своїм співвітчизникам. Тут живе моя родина, і я щаслива почати своє життя тут з самого початку. Тут безпечно. Сподіваюся, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Після початку збройного вторгнення росії Шотландія зобов'язалася прийняти 3000 біженців з України, але їхня кількість уже перевищує 15 тисяч.
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