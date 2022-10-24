Замах на короля Чарльза III стався у музеї мадам Тюссо (відео) [ Редагувати ]
Замах на короля Великої Британії Чарльза III стався у лондонському музеї мадам Тюссо. Воскова фігура монарха отримала в обличчя два торти від активістів кліматичної організації Just Stop Oil.
🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022
👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB
Своїми регулярними актами вандалізму по музеях вони привертають увагу до проблеми зміни клімату.
Нагадаємо, 14 жовтня вандали-екоактивісти сплюндрували в Лондоні картину Ван Гога "Соняшники".
по темі
У Німеччині екоактивісти закидали картопляним пюре картину Клода Моне Стіжки сіна" (Les Meules) у Музеї Барберіні в Потсдамі. У 2019 році цю картину продали на аукціоні за $110 млн. Акцію провели активісти боротьби зі зміною клімату "Останнє покоління" (Letzte Generation)
У Миколаєві вибухом знищено радянський пам'ятник "Солдатам правопорядку" (відомий також як "пам'ятник чекістам"), встановлений 1977 року. Фотографію спорожнілого постаменту опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Король Великої Британії Чарльз III зустрівся у Шотландії з українськими біженцями та волонтерами у Шотландії. Британський монарх відвідав один з волонтерських центрів, щоб поспілкуватися з вимушеними переселенцями
У Лондонській національній галереї дві дівчини вилили томатний суп Heinz на картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю 72,5 млн фунтів стерлінгів ($84 млн). На щастя, сама картина знаходилася під захисним склом
Захисники довкілля розуміють реальну картину засміченості території України зараз важко оцінити. І після перемоги нам іще довго доведеться вичищати від рашистського бруду ліси й поля, міста і села.
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Пресслужба НАБУ не називає ім'я підозрюваного, лише повідомляє, що це "народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті"