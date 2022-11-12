Корабельне угрупування російських військ у Чорному морі складається з 21 корабля, 16 з них готові до запуску ракет "Калібр". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.

Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпро. На правому березі тривають стабілізаційні заходи та зачистка від рашистів.

Українською авіацією двічі завдано удари по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

Внаслідок ударів по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу.