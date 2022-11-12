Дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе. Про це 11 листопада заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає RND.

Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу - часто дуже тривалі.

На думку канцлера ФРН, війна путіна перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню Киває та москви.

Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів.

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах росії.

Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння.

Канцлер Німеччини повідомив, що незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну президент рф вимагав у нього, щоб в Україні не було "жодних ракет, які загрожують Москві", щоб Україну не приймали до НАТО, а також окремого статусу областей на сході України.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною.