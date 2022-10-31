Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною [ Редагувати ]
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Черговий акт ракетного терору рф демонструє той факт, що необхідно збудувати повітряний щит над Україною.
Про це повідомляє президент України Володимира Зеленського.
"Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем", - йдеться у повідомленні.
Зеленський поінформував канцлера про черговий акт ракетного терору рф. Президент подякував Німеччині за надану протиповітряну оборону. Зеленський додав, що тепер необхідно збудувати повітряний щит над Україною.
"Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом", - додав президент України.
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