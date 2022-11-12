Євросоюз найближчим часом посилить санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів опозиціонерів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Kanzler kompakt.

За цю жорстокість і зневагу до людського життя одних лише слів недостатньо. Ось чому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже ввів кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво.

За його словами, Берлін також підтримує зусилля щодо збирання доказів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності. Іран є членом ООН і зобов'язався підтримувати та захищати права людини, це мірило, яким світ оцінює дії іранського керівництва.