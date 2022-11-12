Після стрімкого падіння харківського фронту у вересні російські війська відійшли на територію так званої ЛНР.

Самознищення російської армії. Дружини та матері мобілізованих жаліються, що по їхніх чоловіках і синах на фронті б'ють не українські військові, а свої ж. У різних містах рф жінки записують гнівні відеозвернення і вимагають повернути родичів додому. Усе це відбувається на тлі колосальних втрат серед російських мобіків в Україні. Російські видання повідомляють, що незгодних воювати розстрілюють, катують чи утримують у підвалах. Докладніше про все розповість Марина Біленька.

- К вам обращаются матери мобилизованных солдат.

- Мы семьи мобилизованных из Владимирской области.

- Мы родственники мобилизованных в городе Вологда.

Новий тренд у російському сегменті соцмереж. Родички мобілізованих із різних регіонів Росії записують звернення з проханням повернути їхніх близьких додому.

Мы обращаемся на телевидение, телевидение не хочет с нами общаться и сотрудничать. Потому что, видимо, боятся.

А розповісти цим жінкам є що. До кого сини й чоловіки додзвонилися - кажуть, що їх кидають на передову без належної підготовки, і вони масово гинуть.

Сейчас звонил муж, сообщил все, что у них там происходило все эти дни пока они были там с 1-го числа. В первый день, когда их отправили туда, в Луганск, он сказал, что первую роту отправили вперед. Вернулось оттуда всего 7 ребят. После этого ротный этих 7 ребят, нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Сказал то, что они дезертиры, после этого он забрал этих людей и больше их никто не видел.

Це звернення записали дружини мобілізованих з Курської області. За їхніми словами, щонайменше тисяча чоловіків з цього регіону після мобілізації у жовтні пройшли підготовку в Воронежі. На початку листопада - їх відправили на Донбас. Обіцяли, що на 2-3 лінію оборони. Натомість вони опинилися на передовій. Жінки скаржаться, що вцілілих залишилося небагато. Стверджують, що рідних відправляють на першу лінію, щоб зрозуміти, звідки ведуть вогонь Збройні сили України. Утім, гинуть мобіки і від куль своїх же.

Слышали как по рации передавали наши же своим о том, что "игрушки прибыли - можете стрелять". Их убивают свои же солдаты.

Минулими вихідними надходили повідомлення про масову загибель та поранення мобілізованих, яких привезли на лінію вогню в районі тимчасово окупованих Сватового та Макіївки. Загалом йдеться про понад 5 сотень убитих. У рф цю інформацію називають фейком. Жінки ж стверджують інше.

На связь выходили не только наши ребята и мужья, а вышел командир четвертой роты и подтверждает, что из двухсот человек он смог вывести только чуть больше 30 и просит о помощи свое руководство. Они в помощи отказывают.

Щоб урятувати чоловіків - їхні жінки прибули до Білгородської області - до прикордонного міста Валуйки. Спершу вони вимагали вивести чоловіків та синів із зони бойових дій. А потім узагалі заявили, що готові рушити на фронт і вивозити військових на попутках.

Мы все, кто находится здесь, большинство девушек и несколько мужчин, одна из них девушка беременная, и мы пойдем туда на передовую. Потому что если не помогут они, значит, соответственно, должны помочь мы.

Не дочекавшись відповіді військового керівництва, зо два десятка жінок рушили до тимчасово окупованого Старобільська, що на Луганщині. Там вони наштовхнулися на російських конвой, який теж їхав до мобілізованих. Останніх знайшли у полі - чоловіки грілися біля вогнищ без їжі.

Мы их не оставим. Мы поедем с вами.

У підсумку - новоспечених вояків усе ж повернули в військову частину. Жінки зустрілися з ними. Їм пообіцяли, що дезертирами їхніх чоловіків оголошувати не будуть. Але розгляд справи все ж передбачається.

Родичка мобілізованого, інтерв'ю російській службі BBC:

Їм дали поїсти, дали пігулки, все нормально. Сказали, що ушпиталять. Кажуть все красиво, але вірити цьому чи ні, ми не знаємо. Але завдання відвести їх подалі від вогню ми виконали. Потім усі хлопці будуть віддзвонюватись, подивимося, поки ми більше нічого не знаємо.

Водночас видання "Інсайдер" повідомляє, що мобілізованих, які відмовляються воювати, звозять до спецтаборів. Одне з таких місць, за даними журналістів, у селищі Завітне Бажання, Донецької області. Дружини та матері тих, хто відмовляється воювати в Україні, кажуть, що там у підвалі сидить щонайменше 20 людей. Періодично їх змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову чи розстріляти. Приглядають за ними контрактники, де командування - ніхто не знає.

Олена Кашина, дружина мобілізованого, інтерв'ю російському виданню The Insider:

Замполіт 5-ої роти у них, у "ДНР", сказав, що, якщо вони щось напишуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Лєн, мене сьогодні наші можуть розстріляти". Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно.

Після стрімкого падіння харківського фронту у вересні російські війська відійшли на територію так званої ЛНР. Утім, і там, як виявилося, не було підготовлених ліній оборони, - пише видання "Бі-бі-сі". Перед окупантами постала загроза втрати раніше захоплених населених пунктів на Луганщині.

Затикати дірки на цій ділянці воєначальники вирішили за рахунок мобілізованих. Без належної підготовки - фактично цивільні росіяни - жаліються родичам, що не мають ані потрібних знань, ані зброї, а часто - навіть води і їжі. Точні втрати серед мобілізованих достеменно не відомі. Проте російські журналісти повідомляють про 198 загиблих.

Більшість померла в Україні. Решта - на території рф внаслідок проблем із серцем, алкоголізму та насилля у військових частинах.