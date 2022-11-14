Владі відомі прізвища всіх педагогів-колаборантів - Шкарлет [ Редагувати ]
Українській владі відомі прізвища майже всіх педагогів, які пішли на співпрацю з окупантами. Кожен зрадник і колаборант відповість перед законом. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто.
За словами Шкарлета, кількість освітян, які погодилися на співпрацю з загарбниками та перейшли на викладання за російською програмою, "вкрай низька" - лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.
Шкарлет додав, що на Херсонщині переважна більшість дітей не пішли до школи, а навчалися дистанційно за українською програмою.
Анонси так і залишилися анонсами. Переважна більшість дітей не пішли до шкіл. Керівниками закладів освіти на Херсонщині взагалі призначали будь-кого. Деякі з них не те що не мали педагогічної освіти, а взагалі були без освіти.
Глава Міносвіти додав, що трудові відносини зі вчителями-колаборантами уже розірвали.
Нагадаємо, що українським педагогам повернули 56 днів відпустки.
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