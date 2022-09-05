У Херсонській області окупанти намагаються підкупити батьків, а вчителям - погрожують - Братчук [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Переважна більшість шкіл, що опинилися у тимчасовій окупації на території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.
Про це повідомляє в Telegram речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям - погрожують каральними заходами", - зазначив він.
Водночас тим вчителям, які погоджуються на співпрацю з ворогом, Братчук нагадав про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.
"Одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - додав речник Одеської ОВА.
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