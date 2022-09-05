Переважна більшість шкіл, що опинилися у тимчасовій окупації на території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.

Про це повідомляє в Telegram речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям - погрожують каральними заходами", - зазначив він.

Водночас тим вчителям, які погоджуються на співпрацю з ворогом, Братчук нагадав про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.



"Одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - додав речник Одеської ОВА.