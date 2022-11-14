У Європі цієї зими фіксуватиметься температура, яка значно перевищуватиме норму. Аномальне потепління очікується у всіх частинах Європи. Це випливає з сезонного прогнозу аналітичного центру Copernicus (фінансується Євросоюзом і займається вивченням довкілля), передає Bloomberg.

Аномальне потепління очікується у всіх частинах Європи.

Ступінь впевненості у теплішій погоді за останній місяць зросла. Аномально високі температури можуть зменшити попит на природний газ.

У прогнозі Copernicus наголошується, що через сприятливі погодні умови до кінця 2022 року Європі вистачить енергоресурсів для задоволення внутрішнього попиту навіть за малоймовірного "холодного" початку 2023 року.

За даними Gas Infrastructure Europe на 13 листопада, європейські сховища заповнені майже на 95,5%.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, зима в Україні має бути теплою.