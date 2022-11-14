На Луганщині вже 12 населених пунктів вийшли зі складу рфії

Окупанти продовжують наступати на Бахмут та нищити українські міста та села вздовж лінії фронту. На захоплених територіях викрадають українське зерно, збирають врожай бавовни в Луганську. Чим ще живе буремний Донбас - далі у нашому огляді.

Бахмут. Щодня зазнає нищівних ударів ворога. Вуличний пейзаж усе більше нагадує апокаліпсис.

Серденько пече. Бахмут хліб… Зараз руїни.

Орки зруйнували міський центр дозвілля юнацтва. Тут діти навчалися танцювати, малювати, здобували знання основ психології та журналістики.

Олексій Рева, голова Бахмутської міської військової адміністрації:

Це була історична будівля, зведена наприкінці Ixx століття. У різні роки тут були розташовані приватний дім купця Полякова, педагогічне училище, середня школа, Будинок піонерів.

Українські захисники міцно тримають оборону у Бахмуті, та спростовують усі теорії змов.

Ситуація на Бахмутському напрямку стабільна, тяжка. Як і на протязі декількох місяців.

У сусідньому Торецьку путінські ординці знищили лікарню, пологовий будинок та профілакторій. Схоже, це такий цинічний стиль рашистів - нищити все, чого їм самим бракує.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації

Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить. Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним. За всі свої злочини буде відповідати!

Щодня окупанти розстрілюють Авдіївку, Вугледар та інші міста й селища Донеччини вздовж лінії фронту. Разом із тим на захоплених територіях загарбники роблять те, для чого припхалися в Україну - мародерять. У Маріуполі вантажівки з українським зерном створюють затори на дорогах. Збіжжя вивозять у бік ростова.

Отак ховаються загарбники неподалік Кремінної. Українські сили оборони впевнено йдуть уперед, очищаючи українські землі. На Луганщині вже 12 населених пунктів вийшли зі складу рфії. У самому ж Луганську вночі розквітла бавовна. Подробиці та втрати ворога дорозвідуються.

Мы под обстрелом. Грустно…

Усе частіше вибухи від прильотів чують жителі Сєвєродонецька. Людям не звикати, бо загарбники давно перетворили місто на руїни й не квапляться його відновлювати. Тих, хто залишився без житла, обіцяють відправити у села. У деяких районах Рубіжного, Лисичанська та Сєвєродонецька росіяни хизуються поверненням деяких комунальних послуг, проте більшість людей скаржаться - немає ні води, ні світла, ні газу.

Мы в ожидании того, что дадут газ, и как только дадут газ в наш дом, до нас еще не дошли, у нас там есть нюансы.

Фейковим очільникам міст кремль поставив завдання, щоб кожен мешканець зустрів зиму з теплом. Велика імовірність, що окупанти наполягатимуть на евакуації, а по факту - депортації населення.